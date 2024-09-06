ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open
Людмила запросила видеоповтор после просьбы Остапенко, но судья решение не изменил
Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!
В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.
Забавный эпизод произошел на чемпионшип-поинте в 9-м гейме третьей партии. Мяч дважды коснулся ракетки Киченок и судья отдал очко Кристине и Чжан.
Людмила запросила видеоповтор после просьбы Алены. Однако судья решение не изменил. Тем не менее, украинско-латвийский дуэт тут же заработал еще один матчбол, который сумел реализовать.
ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open
Kichenok decides to challenge the double hit call; Ostapenko influence. Anyway, they win the title. pic.twitter.com/YVngxnONJR— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 6, 2024
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