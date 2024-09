Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Забавный эпизод произошел на чемпионшип-поинте в 9-м гейме третьей партии. Мяч дважды коснулся ракетки Киченок и судья отдал очко Кристине и Чжан.

Людмила запросила видеоповтор после просьбы Алены. Однако судья решение не изменил. Тем не менее, украинско-латвийский дуэт тут же заработал еще один матчбол, который сумел реализовать.

ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open

Kichenok decides to challenge the double hit call; Ostapenko influence. Anyway, they win the title. pic.twitter.com/YVngxnONJR