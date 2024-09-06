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  4. ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open
US Open
06 сентября 2024, 21:40 |
1511
0

ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open

Людмила запросила видеоповтор после просьбы Остапенко, но судья решение не изменил

06 сентября 2024, 21:40 |
1511
0
ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Забавный эпизод произошел на чемпионшип-поинте в 9-м гейме третьей партии. Мяч дважды коснулся ракетки Киченок и судья отдал очко Кристине и Чжан.

Людмила запросила видеоповтор после просьбы Алены. Однако судья решение не изменил. Тем не менее, украинско-латвийский дуэт тут же заработал еще один матчбол, который сумел реализовать.

ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open

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видео Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024 Чжан Шуай Кристина Младенович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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