Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

US Open 2024. Пары. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [7] – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча дуэтов. Во второй партии Киченок и Остапенко проигрывали 2:3 с брейком, но сумели выиграть 4 гейма подряд и закрыть матч за собой.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в решающем матче Australian Open. Кроме того, в 2023 году Людмила выиграла Уимблдон в миксте. Теперь у украинки два трофея на мейджорах.

Для Украины победа Людмили стала третьей на турнирах Grand Slam и второй в парном разряде. В 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко выиграли Australian Open.

Что касается Остапенко, то в 2017 года она выиграла трофей Ролан Гаррос в одиночном женском разряде.

