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US Open
06 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:00
6306
31

Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024

В финале парного разряда украинско-латвийский дуэт одолел тандем Младенович / Чжан Шуай

06 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:00
6306
31
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

US Open 2024. Пары. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [7] – Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча дуэтов. Во второй партии Киченок и Остапенко проигрывали 2:3 с брейком, но сумели выиграть 4 гейма подряд и закрыть матч за собой.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в решающем матче Australian Open. Кроме того, в 2023 году Людмила выиграла Уимблдон в миксте. Теперь у украинки два трофея на мейджорах.

Для Украины победа Людмили стала третьей на турнирах Grand Slam и второй в парном разряде. В 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко выиграли Australian Open.

Что касается Остапенко, то в 2017 года она выиграла трофей Ролан Гаррос в одиночном женском разряде.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024 Кристина Младенович Чжан Шуай выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 32
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Sergiy20
Браво!!!!
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+23
sirjoga
Молодці!!! І не забувайте, що Остапенко теж українка за походженням.
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+21
Показать Скрыть 5 ответов
Arctic
Тепер офіційно пара ТОП 🇱🇻🏆🏆🇺🇦
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+18
Shkosa
Ну нарешті їм підкорився Grand Slam! Дуже радий за Альону і Люду
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+15
mevast
Своєю перемогою підняли настрій українцям.
Ответить
+15
Stanislav Matusevych
Браво, нарешті ця пара виграла Шолом! Вже у сезоні підходили зовсім близько, і ось результат! Молодці!
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+14
AKAUNT2013
Молодці - всі матчі 2-0 - заслужено@!!!@
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+14
pzs123456
Молодці, респект.
Ответить
+14
Олександр Науменко
Молодці україночки, не віддали жодного сету.
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+12
Vadym Shcherban
Бравіссімо!!!!!!! Дуже напружена та рівна гра. Чемпіонський гейм - #9 в першій партії. Там показали хто більше потребує та заслуговує цієї Перемоги!!!
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+12
C.Пеклов
молодці дівчата!Люда ,чекаю емоційної промови!
Ответить
+11
Arctic
Заслужили!
Ответить
+8
Ivengo
Круто й браво)))
Ответить
+6
uhim7
Щиро дякую!!! Неймовірно,браво,бравіссімо!!!
Ответить
+6
C.Пеклов
І тут відключили світло...Дякую дівчатам,що встигли виграти,а на душі ,свято!
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+5
easterly
Так тримати! Молодчинки!
Ответить
+5
sirjoga
Кубок цікавий, я в схожому кавун нарізаю 
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
ALKOSruLKA
Молодці! Хотілось би таких результатів від наших розпіарених одиночниць!
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+4
analex
Тепер можна і заміж !
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Заодно вже забронювали собі місце у Підсумковому турнірі. Поки що єдині з парниць.
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+2
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