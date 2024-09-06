US Open06 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:30
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Стало известно, сколько заработала Киченок за титул US Open 2024
Людмила получит рекордный чек в своей карьере после победы на американском мейджоре
06 сентября 2024, 21:29 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:30
3532
0
6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
За титул US Open украинка и латвийка на двоих получат 750 тысяч долларов (каждая по 375 тысяч).
Для Киченок это самый большой чек в карьере. Ранее самые большие призовые Людмила получила за выход в финал Australian Open 2024 – $132,277.
Кроме того, украинка также заработала 5 тысяч долларов за один матч в смешанном парном разряде.
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