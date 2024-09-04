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  4. Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
US Open
04 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 02:41
368
1

Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024

Ни одна из украинок в одиночном разряде не сумела пройти во вторую неделю мейджора

04 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 02:41
368
1
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина сумели добраться до 1/16 финала одиночного разряда Открытого чемпионата США 2024.

За свои выступления Костюк и Свитолина заработали по $215,000.

Кроме Марты и Элины, на US Open также сыграли еще Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Катерина Байндл, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая.

Завацкая и Соболева вылетели уже в первом раунде квалификации и получили чек в $25,000.

Снигур сумела выиграть стартовый матч отбора, но уже в полуфинале выбыла. Ее призовые составили $38,000.

Байндл, Стародубцева, Цуренко и Ястремская проиграли свои поединки 1/64 финала. Они получили по $100,000.

Калинина, проиграв Свитолиной во 2-м раунде основной сетки, заработала $140,000.

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призовые Grand Slam призовые US Open 2024 Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Катерина Байндл (Козлова) Леся Цуренко Катарина Завацкая Дарья Снигур Анастасия Соболева Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Стюард #11
Хай стане відоме скільки коштує з дитини теннисистку зростити
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