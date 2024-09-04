Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина сумели добраться до 1/16 финала одиночного разряда Открытого чемпионата США 2024.

За свои выступления Костюк и Свитолина заработали по $215,000.

Кроме Марты и Элины, на US Open также сыграли еще Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Катерина Байндл, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая.

Завацкая и Соболева вылетели уже в первом раунде квалификации и получили чек в $25,000.

Снигур сумела выиграть стартовый матч отбора, но уже в полуфинале выбыла. Ее призовые составили $38,000.

Байндл, Стародубцева, Цуренко и Ястремская проиграли свои поединки 1/64 финала. Они получили по $100,000.

Калинина, проиграв Свитолиной во 2-м раунде основной сетки, заработала $140,000.