Украина. Премьер лига07 сентября 2024, 06:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала 18-летнего защитника
Андрей Ломницкий ранее играл за львовские Карпаты
07 сентября 2024, 06:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:24
57
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Киевская Оболонь сообщила о подписании молодого защитника Андрея Ломницкого.
18-летний футболист ранее выступал за львовский клуб Карпаты.
За основную команду Карпат Андрей сыграл 4 матча.
Днем ранее Карпаты объявили об уходе из команды защитника Андрея Ломницкого.
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