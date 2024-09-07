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Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 06:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:24
57
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала 18-летнего защитника

Андрей Ломницкий ранее играл за львовские Карпаты

07 сентября 2024, 06:52 | Обновлено 07 сентября 2024, 07:24
57
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала 18-летнего защитника
ФК Оболонь. Андрей Ломницкий

Киевская Оболонь сообщила о подписании молодого защитника Андрея Ломницкого.

18-летний футболист ранее выступал за львовский клуб Карпаты.

За основную команду Карпат Андрей сыграл 4 матча.

Днем ранее Карпаты объявили об уходе из команды защитника Андрея Ломницкого.

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