ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард

Карпаты объявили об уходе из команды защитника Андрея Ломницкого. Игрок покинул львовян на постоянной основе и перебрался в Оболонь. Киевский клуб не сообщил детали контракта.

18-летний игрок провел за первую команду Карпат 4 матча.

Кроме того, клуб на правах аренды до конца сезона отправил форварда Вадима Сидуна в состав перволиговой Нивы Тернополь. Сидун за Карпаты провел 9 матчей.

