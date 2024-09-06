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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 19:50 |
926
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард

Ломницкий и Сидун сменили команды

06 сентября 2024, 19:50 |
926
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард
ФК Карпаты. Ломницкий и Сидун

Карпаты объявили об уходе из команды защитника Андрея Ломницкого. Игрок покинул львовян на постоянной основе и перебрался в Оболонь. Киевский клуб не сообщил детали контракта.

18-летний игрок провел за первую команду Карпат 4 матча.

Кроме того, клуб на правах аренды до конца сезона отправил форварда Вадима Сидуна в состав перволиговой Нивы Тернополь. Сидун за Карпаты провел 9 матчей.

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Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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