Американское дерби. Определен второй финалист US Open среди мужчин

В ночь на 7 сентября состоялся полуфинальный матч US Open 2024 в мужском одиночном разряде

В матче двух американских теннисистов Тейлор Фритц обыграл Фрэнсиса Тиафо в 5 сетах.

Матч был очень напряженным и длился 3 часа 21 минуту.

В финале Тейлор Фритц сыграет с итальянцем Янником Синнером.

US Open 2024. Нью-Йорк (США). Хард

Мужчины. Полуфинал

Тэйлор Фритц (США) [12] – Фрэнсис Тиафо (США) [20] – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1

TAYLOR FRITZ, YOU'RE IN A GRAND SLAM FINAL! pic.twitter.com/xD0AoWCSaK — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Taylor Fritz outlasted Frances Tiafoe in this epic 4th set rally.



He won 9 of the next 11 games. pic.twitter.com/qyvJWjtsuI — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

In the end, it was Taylor's time 🕰️ pic.twitter.com/EZEgLPAGsX — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024