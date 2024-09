А как с травмой бороться за титул? Определен первый финалист US Open 2024

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) пробился в финал Открытого чемпионата США 2024 по теннису.

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 25) за 3 часа и 5 минут.

US Open 2024. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Джек Дрейпер (Великобритания) [25] – 7:5, 7:6 (7:3), 6:2

Янник не раз брал медицинский тайм-аут и чувствовал боли в левом запястье. Без помощи врачей не обошелся и Дрейпер, а в середине второй партии его и вовсе стошнило.

Это была вторая встреча соперников. В 2021 году Джек одолел Янника в 1/16 финала травяных соревнований ATP 500 в Лондоне.

Синнер во второй раз в карьере вышел в финал на уровне турниров Grand Slam. В 2024 году он завоевал титул на Australian Open.

В финале американского мейджора Синнер сыграет против победителя противостояния Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо.

Синнер стал первым итальянцем в истории, который сыграет в решающем поединке мужского одиночного разряда.

Unbothered. Focused. Flourishing.



Jannik Sinner takes out Draper in straights to reach his maiden US Open final! pic.twitter.com/0K1LtTgT2p