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  4. ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча
US Open
07 сентября 2024, 00:59 |
301
0

ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча

Джек Дрейпер не сумел сдержаться в матче 1/2 финала мейджора против Янника Синнера

07 сентября 2024, 00:59 |
301
0
ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

На кортах Нью-Йорка проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) играет против Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 25).

Во время 8-го гейма второй партии британцу стало очень плохо и его стошнило прямо на корте. Вскоре Джейк сам убрал за собой.

Синнер выиграл первые два сета со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

К слову, на Australian Open этого года Дрейпера также стошнило сразу же после завершения поединка 1/32 финала.

ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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