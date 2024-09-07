ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча
Джек Дрейпер не сумел сдержаться в матче 1/2 финала мейджора против Янника Синнера
На кортах Нью-Йорка проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужском одиночном разряде.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) играет против Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 25).
Во время 8-го гейма второй партии британцу стало очень плохо и его стошнило прямо на корте. Вскоре Джейк сам убрал за собой.
Синнер выиграл первые два сета со счетом 7:5, 7:6 (7:3).
К слову, на Australian Open этого года Дрейпера также стошнило сразу же после завершения поединка 1/32 финала.
ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча
Draper vient de vomir sur le terrain 🤯— TennisTemple (@tennistemple) September 6, 2024
L'intensité qu'il doit mettre face à Sinner pour en arriver là ! #usopen pic.twitter.com/r0g3BQ8cLz
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