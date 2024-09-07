На кортах Нью-Йорка проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) играет против Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 25).

Во время 8-го гейма второй партии британцу стало очень плохо и его стошнило прямо на корте. Вскоре Джейк сам убрал за собой.

Синнер выиграл первые два сета со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

К слову, на Australian Open этого года Дрейпера также стошнило сразу же после завершения поединка 1/32 финала.

ФОТО. Полуфиналиста US Open стошнило прямо на корт во время матча