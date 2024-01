16 января проходит второй день Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/64 финала 55-я ракетка мира Джек Дрейпер (Великобритания) в 5 сетах обыграл Маркоса Хирона (США, ATP 66) за 3 часа и 17 минут.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Маркос Хирон (США) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4, 0:6, 2:6

Это была дневная сессия. Температура воздуха достигала +30 градусов Цельсия, теннисисты играли под палящим солнцем.

После завершения встречи Дрейпер поспешил пожать руку Хирону, а затем побежал к урне. 22-летнего теннисиста стошнило под аплодисменты болеьщиков.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Джек сыграет против 14-го сеяного Томми Пол из США.

ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024

Draper with the 'hurry up and shake my hand cause im gonna vomit" pic.twitter.com/HWqBuKvVRR