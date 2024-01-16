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  4. ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024
Australian Open
16 января 2024, 12:26 | Обновлено 16 января 2024, 12:28
652
1

ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024

Джек Дрейпер надолго запомнит победу над Маркосом Хироном

16 января 2024, 12:26 | Обновлено 16 января 2024, 12:28
652
1
ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

16 января проходит второй день Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/64 финала 55-я ракетка мира Джек Дрейпер (Великобритания) в 5 сетах обыграл Маркоса Хирона (США, ATP 66) за 3 часа и 17 минут.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Маркос Хирон (США) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4, 0:6, 2:6

Это была дневная сессия. Температура воздуха достигала +30 градусов Цельсия, теннисисты играли под палящим солнцем.

После завершения встречи Дрейпер поспешил пожать руку Хирону, а затем побежал к урне. 22-летнего теннисиста стошнило под аплодисменты болеьщиков.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Джек сыграет против 14-го сеяного Томми Пол из США.

ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024

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Джек Дрейпер Маркос Хирон видео Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
Наче кацапу не митому потиснув руку....але тоді б блювонув відразу біля сітки ))
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