ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024
Джек Дрейпер надолго запомнит победу над Маркосом Хироном
16 января проходит второй день Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 1/64 финала 55-я ракетка мира Джек Дрейпер (Великобритания) в 5 сетах обыграл Маркоса Хирона (США, ATP 66) за 3 часа и 17 минут.
Australian Open 2024. 1/32 финала
Маркос Хирон (США) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:4, 0:6, 2:6
Это была дневная сессия. Температура воздуха достигала +30 градусов Цельсия, теннисисты играли под палящим солнцем.
После завершения встречи Дрейпер поспешил пожать руку Хирону, а затем побежал к урне. 22-летнего теннисиста стошнило под аплодисменты болеьщиков.
Во 2-м раунде австралийского мейджора Джек сыграет против 14-го сеяного Томми Пол из США.
ВИДЕО. Спешил пожать руку. Британца стошнило после 5 сетов на Aus Open 2024
Draper with the 'hurry up and shake my hand cause im gonna vomit" pic.twitter.com/HWqBuKvVRR— Ryan (@Some1NamedRyan) January 16, 2024
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