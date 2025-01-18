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Australian Open
18 января 2025, 22:58 |
39
0

Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2025 19 января в 06:30

18 января 2025, 22:58 |
39
0
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против британца Джека Дрейпера (АТР 18). Поединок состоится 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Гауфф – Бенчич. Ориентировочное время начала встречи – 06:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 2:1 в пользу испанца.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Иржи Легечки.

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Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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