Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2025 19 января в 06:30
19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против британца Джека Дрейпера (АТР 18). Поединок состоится 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Гауфф – Бенчич. Ориентировочное время начала встречи – 06:30 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 2:1 в пользу испанца.
Победитель матча в четвертьфинале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Иржи Легечки.
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