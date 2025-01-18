Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января начнутся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) сыграет против британца Джека Дрейпера (АТР 18). Поединок состоится 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Гауфф – Бенчич. Ориентировочное время начала встречи – 06:30 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 2:1 в пользу испанца.

Победитель матча в четвертьфинале сыграет либо против Новака Джоковича, либо против Иржи Легечки.

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