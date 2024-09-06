Тейлор Фритц – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open
В ночь на субботу будут сыграны матчи 1/2 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором поединке этой стадии сыграют американцы Тэйлор Фритц (№12 ATP) и Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.
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Это будет 8-я встреча теннисистов, Фритц выиграл 6 матчей.
В финальном раунде победитель поединка будет играть против Янника Синнера (№1 ATP) иди Джека Дрейпера (№25 ATP).
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