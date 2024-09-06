Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины
Лига наций
06 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:17
265
0

ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины

7 сентября в 1-м туре Лиги наций сине-желтые будут принимать Албанию в Праге

06 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:17
265
0
ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины
УАФ

Сборная Украины в Праге, столице Чехии, под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.

7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

Вечером 6 сентября команда Сергея Реброва провела предматчевую тренировку перед игрой с Албанией.

ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины

По теме:
Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций
Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
ВИДЕО. Двойное касание мяча ракетки Киченок на чемпионшип-поинте US Open
сборная Украины по футболу Лига наций Украинская ассоциация футбола сборная Албании по футболу Украина - Албания тренировка видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Теннис | 06 сентября 2024, 07:12 8
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024

Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой

А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Футбол | 06 сентября 2024, 10:39 2
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа

Королевский клуб интересуется Бартом Вербрюггеном из «Брайтона»

Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 06.09.2024, 21:01
Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Футбол | 06.09.2024, 18:32
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Футбол | 06.09.2024, 17:50
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем