ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины
7 сентября в 1-м туре Лиги наций сине-желтые будут принимать Албанию в Праге
Сборная Украины в Праге, столице Чехии, под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.
7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
Вечером 6 сентября команда Сергея Реброва провела предматчевую тренировку перед игрой с Албанией.
ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины
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