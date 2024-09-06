Сборная Украины в Праге, столице Чехии, под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.

7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

Вечером 6 сентября команда Сергея Реброва провела предматчевую тренировку перед игрой с Албанией.

ВИДЕО. Упражнение на концентрацию. Как тренировалась сборная Украины