Перу и Колумбия разошлись миром. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.

Перу и Колумбия разошлись миром (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Команды обменялись голами во втором тайме поединка, который состоялся в Лиме, столице Перу.

У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас, футболист Ливерпуля.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

04:30. Перу – Колумбия – 1:1

Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82

Турнирная таблица