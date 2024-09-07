Чемпионат мира07 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:48
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Перу и Колумбия разошлись миром. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас
07 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:48
421
0
Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.
Перу и Колумбия разошлись миром (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
Команды обменялись голами во втором тайме поединка, который состоялся в Лиме, столице Перу.
У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас, футболист Ливерпуля.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября
04:30. Перу – Колумбия – 1:1
Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82
Турнирная таблица
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