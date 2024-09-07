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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
07.09.2024 04:30 – FT 1 : 1
Колумбия
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Чемпионат мира
07 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:48
421
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Перу и Колумбия разошлись миром. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас

07 сентября 2024, 06:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:48
421
0
Перу и Колумбия разошлись миром. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.

Перу и Колумбия разошлись миром (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Команды обменялись голами во втором тайме поединка, который состоялся в Лиме, столице Перу.

У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас, футболист Ливерпуля.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

04:30. Перу – Колумбия – 1:1

Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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