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Перу
07.09.2024 04:30 – FT 1 : 1
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08 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:51
46
0

Перу – Колумбия – 1:1. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

08 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:51
46
0
Перу – Колумбия – 1:1. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.

Перу и Колумбия разошлись миром (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Команды обменялись голами во втором тайме поединка, который состоялся в Лиме, столице Перу.

У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас, футболист Ливерпуля.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

04:30. Перу – Колумбия – 1:1

Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Кальенс (Перу).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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