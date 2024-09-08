Чемпионат мира08 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:51
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Перу – Колумбия – 1:1. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
08 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:51
46
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Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.
Перу и Колумбия разошлись миром (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
Команды обменялись голами во втором тайме поединка, который состоялся в Лиме, столице Перу.
У хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей голом ответил Луис Диас, футболист Ливерпуля.
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Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября
04:30. Перу – Колумбия – 1:1
Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Кальенс (Перу).
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