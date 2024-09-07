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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
07.09.2024 04:00 – FT 1 : 0
Эквадор
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07 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:19
324
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Квалификация ЧМ-2026. Бразилия переиграла Эквадор благодаря голу Родриго

Поединок прошел в бразильском городе Куритиба

07 сентября 2024, 06:10 | Обновлено 07 сентября 2024, 06:19
324
0
Квалификация ЧМ-2026. Бразилия переиграла Эквадор благодаря голу Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 сентября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии в Куритибе обыграла Эквадор (1:0). Единственный гол на 30-й минуте забил Родриго.

Бразилия набрала 10 очков после 7 матчей, закрыла серию из трех поражений подряд и вышла на 4-е место в турнирной таблице.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. 7 сентября, Куритиба (Бразилия)

04:00. Бразилия – Эквадор – 1:0

Гол: Родриго, 30

Бразилия: Алиссон, Арана (Венделл, 74), Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараес (Жерсон, 62), Андре (Гомес, 85), Лукас Пакета (Лукас Моура, 74), Винисиус Жуниор, Луис Энрике (Эстеван, 62), Родриго.

Эквадор: Галиндес, Инкапие, Пачо, Торрес, Эступиньян (Медина Ортис, 85), Сармиенто (Паес, 46), Мендес (Груэсо, 46), Кайседо, Франко, Валенсия (Йебоа, 68), Родригес (Меркадо, 68).

Предупреждение: Лукас Моура, 78.

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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