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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
07.09.2024 04:00 - : -
Эквадор
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06 сентября 2024, 02:40 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:42
26
0

Бразилия – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится в ночь на 7 сентября в 04:00 по Киеву

06 сентября 2024, 02:40 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:42
26
0
Бразилия – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября на «Коуту Перейра» пройдет матч 7-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Эквадора. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Бразилия

Команда носит гордое прозвище - пентакампеоны. Но оно было завоевано прежними поколениями, и вот уже более двух десятилетий не удается его апгрейдить. Более того, только раз после золота 2002-го на чемпионатах мира получилось пройти в полуфинал - дома в 2014-м, и то ради унизительного разгрома немцами. А так 1/4 становится роковой, на ней и вылетают на мундиалях, в том числе дважды при Тите. После такого наставника все же сняли, но помогло пока что мало. При Фернандо Динисе прошлой осенью, начав с пары побед квалификацию, потом фаворит набрал только одно очко при лояльном календаре матчей (и то за счет домашней ничьей с Венесуэлой). А нынешний наставник, Дорисал Жуниор, вроде бы и не проигрывал, но на Копе Америка его подопечные победили только Парагвай, в группе, при паре ничьих. А в первом же раунде плей-офф по пенальти уступили Уругваю.

Эквадор

Сборная в последнее время оживает. Она чуть было не была лишена завоеванной путевки на прошлый чемпионат мира из-за того, что задействовала в том цикле футболиста, что был натурализирован с нарушениями. В итоге в Катар Эннер Валенсия и компания съездили, но, во-первых, из группы там не вышли, во вторых, начали новый цикл со штрафом в виде минус три очка. Но ничего, с новым наставником, Феликсом Санчесом Басом, удачно начали новую квалификацию, после 0:1 с главным фаворитом, Аргентиной, взяв три победы при паре нулевых ничьих в оставшихся пяти поединках. А на летней Копа Америка, начав с поражения Венесуэле, потом за счет победы над Ямайкой и ничьей с Мексикой вышли из группы, потом только по пенальти проиграв Аргентине - у той Эми Мартинес остается в этом факторе просто непревзойденным.

Статистика личных встреч

Трехцветные не могут выиграть у гранда почти двадцать лет, с ноября 2004-го. Но оба последних поединка свели к ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают селесао как безоговорочного фаворита. Но на пике как раз их соперник - ставим на гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Бразилия
7 сентября 2024 -
04:00
Эквадор
Фора Эквадора (+1.5) 1.66 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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