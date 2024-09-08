Бразилия – Эквадор – 1:0. Мяч Родриго. Видео гола и обзор матча

В ночь на 7 сентября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии в Куритибе обыграла Эквадор (1:0). Единственный гол на 30-й минуте забил Родриго.

Бразилия набрала 10 очков после 7 матчей, закрыла серию из трех поражений подряд и вышла на 4-е место в турнирной таблице.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. 7 сентября, Куритиба (Бразилия)

04:00. Бразилия – Эквадор – 1:0

Гол: Родриго, 30

Видео гола и обзор матча