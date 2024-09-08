Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Эквадор – 1:0. Мяч Родриго. Видео гола и обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
07.09.2024 04:00 – FT 1 : 0
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:37
69
0

Бразилия – Эквадор – 1:0. Мяч Родриго. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

08 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:37
69
0
Бразилия – Эквадор – 1:0. Мяч Родриго. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 сентября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии в Куритибе обыграла Эквадор (1:0). Единственный гол на 30-й минуте забил Родриго.

Бразилия набрала 10 очков после 7 матчей, закрыла серию из трех поражений подряд и вышла на 4-е место в турнирной таблице.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. 7 сентября, Куритиба (Бразилия)

04:00. Бразилия – Эквадор – 1:0

Гол: Родриго, 30

Видео гола и обзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
По теме:
Перу – Колумбия – 1:1. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
Уругвай – Парагвай – 0:0. За что горчичник Луису Суаресу? Видеообзор матча
Греция – Финляндия – 3:0. Эллины разгромили филинов. Видео голов и обзор
сборная Бразилии по футболу сборная Эквадора по футболу видео голов и обзор Родриго Гоес ЧМ-2026 по футболу Бразилия - Эквадор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Футбол | 07 сентября 2024, 23:44 339
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании

Команда Сергея Реброва открыла счет, но не сумела удержать преимущество

Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Футбол | 08 сентября 2024, 12:55 8
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»
Йожеф САБО: «Эти сопляки еще должны сосать грудь у мамки»

Известный тренер – об игре сборной Украины против Албании

Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Футбол | 07.09.2024, 21:02
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Соперники сборной Украины. Грузия неожиданно деклассировала Чехию в Тбилиси
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.09.2024, 23:45
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
Футбол | 08.09.2024, 16:15
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опорника сборной Замбии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
07.09.2024, 19:51 1
Бокс
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 58
Футбол
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
07.09.2024, 11:23 4
Бокс
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 4
Футбол
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 6
Футбол
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем