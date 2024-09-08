Чемпионат мира08 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:37
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Бразилия – Эквадор – 1:0. Мяч Родриго. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
08 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:37
69
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В ночь на 7 сентября состоялись матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Сборная Бразилии в Куритибе обыграла Эквадор (1:0). Единственный гол на 30-й минуте забил Родриго.
Бразилия набрала 10 очков после 7 матчей, закрыла серию из трех поражений подряд и вышла на 4-е место в турнирной таблице.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
7-й тур. 7 сентября, Куритиба (Бразилия)
04:00. Бразилия – Эквадор – 1:0
Гол: Родриго, 30
Видео гола и обзор матча
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
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