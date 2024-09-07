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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
07.09.2024 02:30 – FT 0 : 0
Парагвай
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Чемпионат мира
07 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:52
63
0

Желтая Суаресу. Уругвай и Парагвай разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2026

В матче в уругвайском Монтевидео голов забито не было

07 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:52
63
0
Желтая Суаресу. Уругвай и Парагвай разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошли в зоне Южной Америки.

Уругвай и Парагвай разошлись миром (0:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

На 85-й минуте рефери показал желтую карточку звездному уругвайцу Луису Суаресу за неспортивное поведение.

Еще два матча: Бразилия – Эквадор, Перу – Колумбия – продолжаются в эти минуты.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

02:30. Уругвай – Парагвай – 0:0

Турнирная таблица

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ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Парагвая по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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