Чемпионат мира07 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:52
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Желтая Суаресу. Уругвай и Парагвай разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2026
В матче в уругвайском Монтевидео голов забито не было
07 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 04:52
63
0
Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошли в зоне Южной Америки.
Уругвай и Парагвай разошлись миром (0:0) в матче квалификации ЧМ-2026.
На 85-й минуте рефери показал желтую карточку звездному уругвайцу Луису Суаресу за неспортивное поведение.
Еще два матча: Бразилия – Эквадор, Перу – Колумбия – продолжаются в эти минуты.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября
02:30. Уругвай – Парагвай – 0:0
Турнирная таблица
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