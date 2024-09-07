Желтая Суаресу. Уругвай и Парагвай разошлись миром в матче отбора к ЧМ-2026

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошли в зоне Южной Америки.

Уругвай и Парагвай разошлись миром (0:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

На 85-й минуте рефери показал желтую карточку звездному уругвайцу Луису Суаресу за неспортивное поведение.

Еще два матча: Бразилия – Эквадор, Перу – Колумбия – продолжаются в эти минуты.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

02:30. Уругвай – Парагвай – 0:0

Турнирная таблица