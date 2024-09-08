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  4. Уругвай – Парагвай – 0:0. За что горчичник Луису Суаресу? Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
07.09.2024 02:30 – FT 0 : 0
Парагвай
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Чемпионат мира
08 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:43
75
0

Уругвай – Парагвай – 0:0. За что горчичник Луису Суаресу? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

08 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:43
75
0
Уругвай – Парагвай – 0:0. За что горчичник Луису Суаресу? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.

Уругвай и Парагвай разошлись миром (0:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

На 85-й минуте рефери показал желтую карточку звездному уругвайцу Луису Суаресу за неспортивное поведение.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября

02:30. Уругвай – Парагвай – 0:0

Видеообзор матча

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Луис Суарес сборная Парагвая по футболу сборная Уругвая по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу предупреждение (желтая карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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