Чемпионат мира08 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:43
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Уругвай – Парагвай – 0:0. За что горчичник Луису Суаресу? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
08 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 08 сентября 2024, 16:43
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Очередной поединок 7-го тура отбора к чемпионату мира 2026 прошел в зоне Южной Америки.
Уругвай и Парагвай разошлись миром (0:0) в матче квалификации ЧМ-2026.
На 85-й минуте рефери показал желтую карточку звездному уругвайцу Луису Суаресу за неспортивное поведение.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
7-й тур. Монтевидео (Уругвай). 7 сентября
02:30. Уругвай – Парагвай – 0:0
Видеообзор матча
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