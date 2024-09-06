Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство

Вечером 6 сентября вничью завершился матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии и Англии (0:0).

Английская команда в британском дерби потеряла важные очки в борьбе с украинской сборной за первое место в группе.

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Молодежная сборная Украины U-21 провела очередной матч квалификации Евро-2025 U-21. Соперником команды Унаи Мельгосы была сборная Сербии U-21. Матч прошел в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Гости вышли вперед в дебюте матча после подачи с углового. Украинцы ответили голами Назара Волошина и Егора Ярмолюка (с пенальти) и победили (2:1).

Украинская молодежка лидирует в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24). Сербия идет на 3-м месте (10 из 24).

Украинская команда гарантировала себе минимум плей-офф. Для первого места в группе и выхода в финальный раунд украинской команде надо выиграть в гостях у Северной Ирландии и Сербии, и тогда даже поражение от сборной Англии на ее поле не помешает сине-желтым отобраться на Евро.

Квалификация Евро-2025 U-21

Группа F. 6 сентября

Рига (Латвия). Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Гол: Назар Волошин, 33, Егор Ярмолюк, 58 (пен) – Самед Баждар, 7

Эш-сюр-Альзетт. Люксембург U-21 – Азербайджан U-21 – 2:0

Голы: Эльшан, 21, 45+2 (пен)

Баллимина. Северная Ирландия U-21 – Англия U-21 – 0:0

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи лидеров группы