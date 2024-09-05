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  4. Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Испания
05 сентября 2024, 01:33 |
84
0

Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин

Андрей может рассчитывать на игровое время только в Кубке Испании

05 сентября 2024, 01:33 |
84
0
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации Defensa Central, наставник «Реала» Кало Анчелотти четко определил, что Тибо Куртуа – незаменимый игрок основного состава. Украинский вратарь будет получать свое время только в матчах Кубка Испании и в случае, если Куртуа травмируется.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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