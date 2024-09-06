Лига наций06 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 23:10
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ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией
В сентябре команда Реброва проведет два матча Лиги наций 2024/25 в Праге
06 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 23:10
222
0
Сборная Украины в Праге, столице Чехии, под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.
Вечером 6 сентября команда Сергея Реброва провела предматчевую тренировку перед игрой с Албанией.
В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.
7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией
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