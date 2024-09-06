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  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией
Лига наций
06 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 23:10
222
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией

В сентябре команда Реброва проведет два матча Лиги наций 2024/25 в Праге

06 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 23:10
222
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией
УАФ

Сборная Украины в Праге, столице Чехии, под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к матчам Лиги наций 2024/25.

Вечером 6 сентября команда Сергея Реброва провела предматчевую тренировку перед игрой с Албанией.

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге.

7 сентября в 1-м туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena, а 10 сентября на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне матча с Албанией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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