ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO
Людмила и Алена в двух сетах переиграли тандем Кристина Младенович / Чжан Шуай
Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!
В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.
Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!
Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в решающем матче Australian Open. Кроме того, в 2023 году Людмила выиграла Уимблдон в миксте. Теперь у украинки два трофея на мейджорах.
ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO
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