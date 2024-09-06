Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в решающем матче Australian Open. Кроме того, в 2023 году Людмила выиграла Уимблдон в миксте. Теперь у украинки два трофея на мейджорах.

ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO