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  4. ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO
US Open
06 сентября 2024, 23:06 |
615
1

ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO

Людмила и Алена в двух сетах переиграли тандем Кристина Младенович / Чжан Шуай

06 сентября 2024, 23:06 |
615
1
ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024!

В решающем поединке украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах одолели тандем Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 6:4, 6:3.

Впервые в истории украинка стала чемпионкой на американском мейджоре!

Киченок и Остапенко во второй раз сыграли в финале турнира Grand Slam и впервые выиграли титул. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в решающем матче Australian Open. Кроме того, в 2023 году Людмила выиграла Уимблдон в миксте. Теперь у украинки два трофея на мейджорах.

ВИДЕО. Как Киченок и Остапенко одолели опытных парниц и выиграли титул USO

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Людмила Киченок Алена Остапенко видео US Open 2024 Кристина Младенович Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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