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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
07.09.2024 21:45 - : -
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
02 сентября 2024, 18:20 |
264
0

Украина – Албания. Первый матч после Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

02 сентября 2024, 18:20 |
264
0
Украина – Албания. Первый матч после Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Грузии. Украинская сборная 10 сентября сыграет с Чехией.

Прямую трансляцию матча Украина – Албания можно посмотреть на MEGOGO.

Украина – Албания. Первый матч после Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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