7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Грузии. Украинская сборная 10 сентября сыграет с Чехией.

Прямую трансляцию матча Украина – Албания можно посмотреть на MEGOGO.

Украина – Албания. Первый матч после Евро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция