Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября состоится финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул сыграют американка Джессика Пегула (№6 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 23:00 по Киеву.

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Это будет 8-я встреча теннисисток, американка выиграла 2 матча.

Пегула впервые сыграет в финале турнира Grand Slam, Соболенко вышла в четвертый подряд финал хардовых мейджоров, дважды выиграв при этом Australian Open. В прошлом году в Нью-Йорке Арина проиграла в финале еще одной американке Коко Гофф.

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