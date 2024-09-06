Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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7 сентября состоится финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче за титул сыграют американка Джессика Пегула (№6 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Это будет 8-я встреча теннисисток, американка выиграла 2 матча.
Пегула впервые сыграет в финале турнира Grand Slam, Соболенко вышла в четвертый подряд финал хардовых мейджоров, дважды выиграв при этом Australian Open. В прошлом году в Нью-Йорке Арина проиграла в финале еще одной американке Коко Гофф.
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