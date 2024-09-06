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US Open
06 сентября 2024, 18:33 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:34
700
0

Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала US Open 2024

06 сентября 2024, 18:33 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:34
700
0
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

7 сентября состоится финал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул сыграют американка Джессика Пегула (№6 WTA) и Арина Соболенко (№2 WTA). Время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча теннисисток, американка выиграла 2 матча.

Пегула впервые сыграет в финале турнира Grand Slam, Соболенко вышла в четвертый подряд финал хардовых мейджоров, дважды выиграв при этом Australian Open. В прошлом году в Нью-Йорке Арина проиграла в финале еще одной американке Коко Гофф.

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Арина Соболенко смотреть онлайн US Open 2024 Джессика Пегула
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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