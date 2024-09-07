Кварцяный рассказал, как завершатся матчи Украины с Албанией и Чехией

Бывший наставник «Волыни» и «Кривбасса» Виталий Кварцяный поделился экспертным мнением о предстоящих матчах сборной Украины в Лиге наций УЕФА с командами Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

«Я жду, что наша сборная достойно выступит в этих матчах. Но будет тяжело, как никогда. С Албанией будет тяжелее, чем с Англией! Албанцы очень агрессивны, плотно встречают и хорошо действуют в силовых единоборствах. Они будут мешать нам создавать конструктив, понимая, что уступают в классе. На Евро албанцы классно играли против Испании, но им не хватило мастерства и скорости. Если Англия делает аритмию, показывая скучный футбол, то албанцы играют очень агрессивно.

Что касается Чехии, то их нападающие и защитники превосходят нас в росте, поэтому надо очень осторожно относиться к стандартным положениям. Здесь нашей команде будет непросто. Я думаю, что после Евро чехи прибавят, потому что на чемпионате Европы у них играло много молодых игроков, которые уже адаптировались.

Мой прогноз - с албанцами будет результативная ничья, а чехов мы обыграем, если все наши игроки будут в лучшей форме», - рассказал Кварцяный.

Ранее Виталий Кварцяный назвал главную проблему современного «Динамо».