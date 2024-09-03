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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 09:44 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:58
1275
8

«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо

Бывший тренер – о недостатке киевского коллектива

03 сентября 2024, 09:44 | Обновлено 03 сентября 2024, 10:58
1275
8
«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мнением об игре «Динамо» на старте сезона и о шансах киевлян в Лиге Европы.

«Динамо мне очень нравится, но в Лиге Европы каждая игра будет тяжелой, ни с одной командой легко не будет. Киевляне немного устали, но Шовковский импровизирует и дает возможность молодым игрокам проявлять себя. Но есть моменты, которые мне не нравятся, прежде всего - много игры назад и перекатывание мяча на своей половине поля.

Также у Динамо уже десять лет нет нападающего! Ванат - хороший футболист, но не центрфорвард. Влад должен действовать из глубины. Ну не может нападающий быть меньше 190 см! На этой позиции должен играть габаритный футболист, как Холанд. Норвежец – это идеальный форвард.

Да, Динамо Холанда финансово не потянет, но найти нападающего такого типажа возможно. Можно было всю Африку перешерстить и найти! Как-то я захотел высокого форварда в Волынь, и мне привезли Лео из Бразилии – 202 см! Мне был нужен защитник, который хорошо подает ауты, привезли Тейку - на 40 метров мяч бросал!», – рассказал 71-летний Кварцяный.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко отпраздновал капитанский юбилей в «Динамо»

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Виталий Кварцяный Владислав Ванат Динамо Киев Лига Европы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 8
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Максим Колісник
У Кварцяного всі футболісти мали бути на 190см)
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kadaad
Есть Пономаренко. фактурный паренек.
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turist86
Маразм. Ребров 173 см, Шевченко 183 см
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+1
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ivtbox
Дід ще живий.
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Barry
Очень уважаю Кварцяного, но насчет форварда в 190 см... Как-то Марадона с Пеле нифига не гиганты, да и Месси с Роналду тоже...
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0
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Перець
Кварцяного терміново  спорт.директором в  Динамо 
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