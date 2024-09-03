«Уже десять лет нет». Кварцяный назвал проблему Динамо

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мнением об игре «Динамо» на старте сезона и о шансах киевлян в Лиге Европы.

«Динамо мне очень нравится, но в Лиге Европы каждая игра будет тяжелой, ни с одной командой легко не будет. Киевляне немного устали, но Шовковский импровизирует и дает возможность молодым игрокам проявлять себя. Но есть моменты, которые мне не нравятся, прежде всего - много игры назад и перекатывание мяча на своей половине поля.

Также у Динамо уже десять лет нет нападающего! Ванат - хороший футболист, но не центрфорвард. Влад должен действовать из глубины. Ну не может нападающий быть меньше 190 см! На этой позиции должен играть габаритный футболист, как Холанд. Норвежец – это идеальный форвард.

Да, Динамо Холанда финансово не потянет, но найти нападающего такого типажа возможно. Можно было всю Африку перешерстить и найти! Как-то я захотел высокого форварда в Волынь, и мне привезли Лео из Бразилии – 202 см! Мне был нужен защитник, который хорошо подает ауты, привезли Тейку - на 40 метров мяч бросал!», – рассказал 71-летний Кварцяный.

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