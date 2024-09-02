Украина. Премьер лига02 сентября 2024, 11:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
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Ярмоленко отметил капитанский юбилей в Динамо. Чего добился?
Андрей в 70-й раз вывел команду на поле с капитанской повязкой
02 сентября 2024, 11:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:04
56
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Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (1:0) отметил капитанский юбилей.
Он в 70-й раз вывел команду на поле с повязкой капитана.
47 раз Ярмоленко был капитаном «Динамо» в матчах УПЛ, 5 – Кубка Украины, 17 – в евротурнирах и 1 – в Суперкубке.
34-летний Андрей Ярмоленко стал 7-м игроком «Динамо», который достиг подобного гвардейского показателя.
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