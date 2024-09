«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера

Легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера:

«Думаю, мы все уверенны, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, почему его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам.

Нам бы не хотелось видеть новости такого типа в нашем спорте вне зависимости от того, сделал ли что-то он или любой другой игрок. Это просто шум, которого не хотелось бы слышать.

Я понимаю, что ситуация сложная. Для любого спортсмена и команды иметь такие проблемы, обвинения – это ночной кошмар. Мы каждый день заполняем эти формы, они всегда с тобой. Каждый день, когда просыпаешься, думаешь: «Кто-то за дверью пришел меня проверить?» Так что это очень сложно.

Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Все к этому и сводится», – сказал Федерер.

