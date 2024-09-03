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  4. «Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера
ATP
03 сентября 2024, 20:50 |
428
0

«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера

Легендарный швейцарец требует объяснений, но верит, что тот ничего не сделал

03 сентября 2024, 20:50 |
428
0
«Почему не отстранили...» Федерер отреагировал на допинг-скандал Синнера
Twitter. Янник Синнер и Роджер Федерер

Легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера:

«Думаю, мы все уверенны, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, почему его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело – вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам.

Нам бы не хотелось видеть новости такого типа в нашем спорте вне зависимости от того, сделал ли что-то он или любой другой игрок. Это просто шум, которого не хотелось бы слышать.

Я понимаю, что ситуация сложная. Для любого спортсмена и команды иметь такие проблемы, обвинения – это ночной кошмар. Мы каждый день заполняем эти формы, они всегда с тобой. Каждый день, когда просыпаешься, думаешь: «Кто-то за дверью пришел меня проверить?» Так что это очень сложно.

Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Все к этому и сводится», – сказал Федерер.

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допинг Янник Синнер Роджер Федерер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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