Надаль прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, нужно принимать его решение, нравится оно нам или нет.

Я верю в органы, которые принимают решения, и они делают это на основе того, что считают правильным. Я верю, что отсутствие наказания – знак, что в произошедшем не было его вины. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира. Каждый имеет право на свое мнение, мое – такое», – сказал Надаль.

Отметим, что Синнер защищался, утверждая, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта. Медработник якобы использовал спрей с добавлением клостебола, который в Италии продается без рецепта, для обработки раны на пальце. ITIA признала объяснение правдоподобным и решила временно не отстранять Синнера. После дальнейшего расследования, проведенного организацией, никаких изменений в этом вопросе не произошло.