Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
US Open
03 сентября 2024, 10:37 |
831
0

Надаль прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP

Рафаэль верит в порядочность людей

03 сентября 2024, 10:37 |
831
0
Надаль прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Янник Синнер

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, нужно принимать его решение, нравится оно нам или нет.

Я верю в органы, которые принимают решения, и они делают это на основе того, что считают правильным. Я верю, что отсутствие наказания – знак, что в произошедшем не было его вины. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира. Каждый имеет право на свое мнение, мое – такое», – сказал Надаль.

Отметим, что Синнер защищался, утверждая, что вещество попало в его организм из-за физиотерапевта. Медработник якобы использовал спрей с добавлением клостебола, который в Италии продается без рецепта, для обработки раны на пальце. ITIA признала объяснение правдоподобным и решила временно не отстранять Синнера. После дальнейшего расследования, проведенного организацией, никаких изменений в этом вопросе не произошло.

По теме:
Синнер установил в 2024 году уникальное для мужского тенниса достижение
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Синнер прокомментировал сенсационные вылеты Джоковича и Алькараса с US Open
допинг Янник Синнер Рафаэль Надаль
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Футбол | 03 сентября 2024, 04:44 2
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25

Сине-желтые в квартете сыграют против Чехии, Албании и Грузии

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 03 сентября 2024, 02:53 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Теннис | 02.09.2024, 10:55
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
Матч Чжэн Циньвень и Донны Векич установил рекорд на US Open
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03.09.2024, 02:12
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Футбол | 03.09.2024, 10:25
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 3
Олимпийские игры
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024
02.09.2024, 21:10 2
Теннис
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 72
Футбол
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
01.09.2024, 16:36 10
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
01.09.2024, 18:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем