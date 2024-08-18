18.08.2024 18:30 – 83’ 0 : 1
Англия18 августа 2024, 19:32 | Обновлено 18 августа 2024, 19:34
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Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги м
18 августа 2024, 19:32 | Обновлено 18 августа 2024, 19:34
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18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.
Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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