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Чемпионат Англии
Челси
18.08.2024 18:30 – 83 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 августа 2024, 19:32 | Обновлено 18 августа 2024, 19:34
746
0

Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги м

18 августа 2024, 19:32 | Обновлено 18 августа 2024, 19:34
746
0
Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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