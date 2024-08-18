Челси – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин