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Премьер-лига
Верес
18.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 17:39 | Обновлено 18 августа 2024, 18:35
1622
0

Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно

Обе команды завершали игру вдесятером

18 августа 2024, 17:39 | Обновлено 18 августа 2024, 18:35
1622
0
Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно
УПЛ

В составе «Вереса» Олег Шандрук по сравнению с прошлым туром сделал ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Клеца, Мельника и Мрвальевича в игру вступили Смиян, Кучеров и Гайдучик. Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после крупного поражения от «Карпат» тоже сделал перестановки. Вместо Бандейры, Твердохлеба, Хомченовского и Кожушка на поле стадиона «Авангард» вышли Дибанго, Аду, Соса и Понедельник.

Соперники начали в невысоком темпе, а первый же опасный момент матча завершился взятием ворот. Кожухарь парировал удар Сосы и Аду первым успел на добивание мяча в незащищенные ворота. Гости продолжали больше контролировать мяч, а в середине тайма получили еще и численное преимущество. После двух желтых карточек покинул поле Смиян, который впервые в УПЛ был удален с поля (в 17-й игре). Для арбитра Балакина это была 30-я красная карточка в украинских чемпионатах.

Хозяева поля пытались изменить ход поединка и такую возможность имел Вовченко, но пробил головой рядом с рамкой ворот. Не хватило точности и ударам попадавших в игроков Гайдучика и Степанюка. В свою очередь, «Кривбасс» не играл на сохранение счета и под конец тайма мог забить еще один гол, но Дибанго пробил рядом со штангой.

В начале второго тайма тайма составы команд снова сравнялись. Романчук грубо сыграл против Дахновского и был удален с поля. Для Романчука после почти трехлетнего перерыва это была уже вторая красная карточка в УПЛ. Вскоре после этого события «Верес» мог сравнять счет, но Клищук сумел парировать удар опытного Степанюка.

В составе гостей произошло несколько замен и в УПЛ дебютировал Бакари Конате, ставший первым легионером «Кривбасса» из Мали. Криворожцы в это время продолжали искать пути взятия ворот соперников. Мог отличиться Хомченовский, но пробил рядом со штангой.

И все же усилия подопечных Юрия Вернидуба привели к еще одному голу. Шарай нарушил правила против Кузыка и арбитр указал на «точку». Стецьков впервые в УПЛ исполнял пенальти (в 104-й игре) и свой шанс не упустил. Для «Кривбасса» это был юбилейный, 90-й, реализованный пенальти в чемпионатах (после 113-го удара). Это был также 5-й из 5-ти реализованный пенальти в ворота Кожухаря.

В итоге проигрышная серия «Вереса» в матчах с «Кривбассом» продолжается в УПЛ четыре игры. Криворожцы прервали свой проигрышный гостевой сериал, который длился три матча. Безвыигрышная же домашняя серия «Вереса» в чемпионате длится 4 игры: по две ничьи и поражения.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Верес» (замены): Гакман – 6,0, Куция – 6,0, Луан – 6,0, Мрвальевич – 6,0, Клец – б/о.

«Кривбасс» (замены): Хомченовский – 6,0, Конате – 6,0, Драмбаев – 6,0, Кожушко – 6,0, Бандейра – б/о.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Верес» – «Кривбасс» - 0:2

Голы: Принс, 12, Стецьков, 81 (пен.)

Предупреждения: Смиян, 11, Гончаренко, 44 – Лунев, 24

Удаление: Смиян, 28 (второе предупреждение) – Романчук, 51 (грубый фол)

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман, 62) – Дахновский (Куция, 62), Яго, Кучеров (Клец, 75), Шарай – Степанюк (Луан, 62) – Гайдучик (Мрвальевич, 71).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго (Драмбаев, 56), Стецьков, Романчук, Понедельник – Вакулко (Бандейра, 87), Бизимана (Конате, 56) – Соса, Лунев (Хомченовский, 46), Д. Кузык – Принс (Кожушко, 64).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 5 (1) – 8 (5)
Угловые: 2 – 1
Оффсайды: 1 – 3.

ВЕРЕС - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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