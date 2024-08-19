ВЕРНИДУБ: «Лупашко сказал: Не заслужили на 1:3 от Динамо. А мы на 0:3...»

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Кривбасс. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После завершения встречи главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб провел пресс-конференцию:

– Самое главное, что мы победили. Победили, взяли три балла. Из трех последних игр у нас две победы и одно поражение во Львове, поэтому это самое главное. Я очень переживал за эту игру. Знал, что она будет тяжелая, потому что «Верес» всегда дает бой всем соперникам. Даже недавний поединок с Динамо показал, что они могли и вничью сыграть. Сейчас у нас есть три дня, чтобы снова восстановиться.

Завтра остаемся здесь, в Ровно, потренируемся, восстановимся, и после этого отправляемся в Кошице. За все время мы наездили очень много, но для нас это тоже школа такая, чтобы понять, как в то время, когда у нас идет война, проводить еврокубковые матчи. С «Бетисом», думаю, легко точно не будет, тем более соперник у нас снова очень классный. Сыграть с таким оппонентом – это классно: проверить себя и увидеть, на что мы способны.

– Субъективное впечатление: возможно, вы по-другому видите, но по крайней мере по матчам чемпионата… Первые две игры «Кривбасс» создает гораздо больше, чем забивает. Почему?

– 100 процентов. Я прочитал вчера интервью: «Динамо» обыграло «Карпаты», и главный тренер львовян сказал, что они не заслуживают этого счета. А мы заслуживали 0:3… Давайте так, 40 минут они центр поля не переходили, мы не забили 3-4 момента, не забили пенальти. Затем первая атака и 1:0. Успели разыграть и вроде бы снова момент, но не забиваем, еще атака на наши ворота - 2:0. Вот и вся игра. Да, тяжело, много нереализованных моментов, ну это где-то мастерство может.

У меня нет к ребятам вопросов и претензий, потому что они делают все, что могут. У нас футболисты – средний уровень, есть немного выше среднего уровня и мы играем в футбол. Хотим играть в футбол, в неплохой футбол, атакующий футбол, но нужно забивать. Пока нам очень тяжело дается забивать эти мячи.

– Господин Юрий, за три последних матча вы пропустили шесть голов. Есть ли у вас претензии к защитникам после сегодняшнего матча? Да, сегодня «на ноль», но все же.

– Замечания всегда есть. Но они не только защитникам. Я понимаю, что когда команда пропускает, это защитники и вратарь, а когда забивают, это нападающие и линия атаки. Я хочу, чтобы мы могли вместе и защищаться, и атаковать. Поэтому винить кого-нибудь из защитников… Никогда этого не делал и делать не буду. Они все люди, все ошибаются. Вспомните, как нам второй мяч забила Виктория при счете 1:1. Когда Александр Романчук подскользнулся.

Кто думал, что такое произойдет. Но он подскользнулся – Тимур Стецьков где-то не встретил, там где нужно. Уж фолил бы и зарабатывал штрафной, но он остановился и мы пропустили. Это ошибка, но мы разбираем, говорим с ребятами. Самое главное, над этим работать и меньше от игры до игры ошибаться. Мы одно целое, команда – семья Кривбасс, поэтому все вместе побеждаем и проигрываем также вместе.

– За август «Кривбасс» проведет немало официальных матчей, включая «Викторию» и также переезды. Как вы считаете, сможет ли команда физически справиться с «Бетисом» в таком насыщенном ритме.

– Давайте посчитаем – 28 дней, 9 игр. Мы 22 играем с «Бетисом», затем 25 в Кривом Роге с «Ингульцем». Можете вообразить де Кошице, и где Кривой Рог. Мы приедем 24 августа на поезде где-то в 10-11 вечера, ребята отдохнут, затем вечером немного потренируемся и 25 уже игра. 26 Вновь чемоданы собрали и поехали, нам добираться в Испанию. Потом из Испании снова обратно в Кривой Рог - играть дома с «Шахтером».

Очень тяжело, но мы выбрали этот путь. И я ни в коем случае не говорю, что нам так тяжело, нет. Мы готовились к этому с первого дня. Когда мы собрались 20 июня, когда я им сказал: «Что-то достичь, как мы завоевали бронзу, это гораздо легче, но надо еще потом это отстоять». Мы все выбрали этот путь, потому должны терпеть. Я думаю, они крепкие ребята, все выдержат.

Видео голов и обзор матча