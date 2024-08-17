Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»

Тренер Карпат Владислав Лупашко дал оценку поражению от Динамо на своем поле со счетом 1:3. Наставника порадовала поддержка львовских болельщиков.

«Мы не заслужили такой счет, такую разницу, это 100%. В конце были моменты, когда мы давили, но допустили ошибку и получили пенальти. Можно было закрыться, но мы хотели играть в свой футбол, создать шансы и искать свой гол. Пока мы не совсем готовы физически, а также допускали ошибки в простых моментах».

«Но мы хотим играть так, чтобы болельщики приходили на стадион. Как я уже говорил, у нас лучшая аудитория, и нужно думать о расширении квоты допустимого на арене. Львов показал, что футбол жив в Украине», – сказал Лупашко.