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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 20:35 |
1864
7

Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»

Лупашко прокомментировал поражение в матче УПЛ против Динамо

17 августа 2024, 20:35 |
1864
7
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер Карпат Владислав Лупашко дал оценку поражению от Динамо на своем поле со счетом 1:3. Наставника порадовала поддержка львовских болельщиков.

«Мы не заслужили такой счет, такую разницу, это 100%. В конце были моменты, когда мы давили, но допустили ошибку и получили пенальти. Можно было закрыться, но мы хотели играть в свой футбол, создать шансы и искать свой гол. Пока мы не совсем готовы физически, а также допускали ошибки в простых моментах».

«Но мы хотим играть так, чтобы болельщики приходили на стадион. Как я уже говорил, у нас лучшая аудитория, и нужно думать о расширении квоты допустимого на арене. Львов показал, что футбол жив в Украине», – сказал Лупашко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
Видно, що фізично Карпати не готові. В другій половині першого тайму підсіли, в другому грали на морально-вольових, і тому що Динамо берегло сили перед Зальцбургом. Бажаю Карпатам вдалих матчів в наступних турах 
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+1
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Ros
В цілому не зле Карпати виглядали. Успіхів Динамо в ЛЧ!
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0
zhyr
С....ть, чи як ви там кажете?)))
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0
Burevestnik
ЗА Лупашкою не стало ліпше, за Мироном було гарно
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-7
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