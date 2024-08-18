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Премьер-лига
Верес
18.08.2024 15:30 – FT 0 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 20:59 | Обновлено 18 августа 2024, 21:20
294
0

Верес – Кривбасс – 0:2. Два удаления и два взятия ворот. Видео голов, обзор

Голы у криворожской команды забили Принс Аду и Тимур Стецьков

18 августа 2024, 20:59 | Обновлено 18 августа 2024, 21:20
294
0
Верес – Кривбасс – 0:2. Два удаления и два взятия ворот. Видео голов, обзор
ФК Верес

18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог.

Команда Юрия Вернидуба одержала сложную победу над Вересом (2:0). В матче были удаления в составе обеих команд.

На 12-й минуте Принс Аду оказался самым ловким в штрафной Вереса.

На 81-й минуте ударом с пенальти отличился Тимур Стецьков.

УПЛ. 3-й тур, 18 августа. Ровно

Верес Ровно – Кривбасс Кривой Рог – 0:2

Голы: Принс Аду, 12, Тимур Стецьков, 81 (пен)

Удаления: Смиян, 28 – Романчук, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс видео голов и обзор Юрий Вернидуб Принс Аду Тимур Стецьков пенальти удаление (красная карточка) Александр Романчук Максим Смиян
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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