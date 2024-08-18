18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог.

Команда Юрия Вернидуба одержала сложную победу над Вересом (2:0). В матче были удаления в составе обеих команд.

На 12-й минуте Принс Аду оказался самым ловким в штрафной Вереса.

На 81-й минуте ударом с пенальти отличился Тимур Стецьков.

УПЛ. 3-й тур, 18 августа. Ровно

Верес Ровно – Кривбасс Кривой Рог – 0:2

Голы: Принс Аду, 12, Тимур Стецьков, 81 (пен)

Удаления: Смиян, 28 – Романчук, 51

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