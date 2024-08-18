Украина. Премьер лига18 августа 2024, 20:59 | Обновлено 18 августа 2024, 21:20
294
0
Верес – Кривбасс – 0:2. Два удаления и два взятия ворот. Видео голов, обзор
Голы у криворожской команды забили Принс Аду и Тимур Стецьков
18 августа 2024, 20:59 | Обновлено 18 августа 2024, 21:20
294
0
18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались Верес Ровно и Кривбасс Кривой Рог.
Команда Юрия Вернидуба одержала сложную победу над Вересом (2:0). В матче были удаления в составе обеих команд.
На 12-й минуте Принс Аду оказался самым ловким в штрафной Вереса.
На 81-й минуте ударом с пенальти отличился Тимур Стецьков.
Читайте также:Удаления добавили интриги. Кривбасс переиграл Верес в Ровно
УПЛ. 3-й тур, 18 августа. Ровно
Верес Ровно – Кривбасс Кривой Рог – 0:2
Голы: Принс Аду, 12, Тимур Стецьков, 81 (пен)
Удаления: Смиян, 28 – Романчук, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2024, 21:06 0
Поединок состоится 18 августа в 22:30 по Киеву
Бокс | 18 августа 2024, 12:03 0
Тони Беллью верит в еще более убедительную победу Александра
Футбол | 18.08.2024, 16:43
Футбол | 18.08.2024, 20:30
Футбол | 17.08.2024, 21:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2024, 19:45 2
17.08.2024, 14:13 10
17.08.2024, 04:12 2
17.08.2024, 20:35 15
17.08.2024, 12:51 5
17.08.2024, 21:23 7
17.08.2024, 17:01 6
17.08.2024, 19:56 169