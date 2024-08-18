Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Верес» – «Кривбасс» - 0:0

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Дахновский, Яго, Кучеров, Шарай – Степанюк – Гайдучик.

Запасные: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куция, Клец, Луан, Свитюха, Мрвалевич.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник – Вакулко, Бизимана – Соса, Лунев, Д. Кузык – Принс.

Запасные: Маханьков, Драмбаев, Конате, Бандейра, Оче, Аморозо, По, Микитишин, Хомченовский, Твердохлеб, Задерака, Кожушко.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Команда Олега Шандрука вновь строит амбициозные планы, хотя второго год подряд была вынуждена бороться за сохранение места в «элите». Но и эта кампания для «Вереса» началась без побед в стартовых двух турах. «Кривбасс» тем временем представляет страну на международной арене и это уже дало о себе знать – на прошлых выходных был разгром от львовских «Карпат».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.