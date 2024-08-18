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Премьер-лига
Верес
18.08.2024 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 15:27 | Обновлено 18 августа 2024, 15:38
335
2

Верес – Кривбасс – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2024, 15:27 | Обновлено 18 августа 2024, 15:38
335
2
Верес – Кривбасс – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Кривбасс

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Верес» – «Кривбасс» - 0:0

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Дахновский, Яго, Кучеров, Шарай – Степанюк – Гайдучик.

Запасные: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куция, Клец, Луан, Свитюха, Мрвалевич.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник – Вакулко, Бизимана – Соса, Лунев, Д. Кузык – Принс.

Запасные: Маханьков, Драмбаев, Конате, Бандейра, Оче, Аморозо, По, Микитишин, Хомченовский, Твердохлеб, Задерака, Кожушко.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Команда Олега Шандрука вновь строит амбициозные планы, хотя второго год подряд была вынуждена бороться за сохранение места в «элите». Но и эта кампания для «Вереса» началась без побед в стартовых двух турах. «Кривбасс» тем временем представляет страну на международной арене и это уже дало о себе знать – на прошлых выходных был разгром от львовских «Карпат».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Remark
Прогноз: 1Х
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Node
Кривбасс, сейчас очень нестабильный... Будет не просто. Ставлю на минимальную победу Кривбасса
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0
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