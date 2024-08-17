В третьем туре украинской Премьер-Лиги футболисты «Вереса» будут принимать у себя дома «Кривбасс». Для хозяев поля это будет третий матч подряд на родном стадионе «Авангард», а криворожцы с учетом еврокубков в течение полумесяца проведут уже пятый поединок.

Верес

Подопечные Олега Шандрука начали турнир домашней ничьей 0:0 в матче со львовскими «Карпатами». И во втором туре они снова играли в Ровно, принимая киевское «Динамо». На этот раз хозяева поля проиграли 1:2.

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По сравнению с прошлым сезоном в составе «Вереса» зрители увидели сразу 5 новых футболистов. Это вратарь Андрей Кожухар, защитники Роман Гончаренко и Михаил Протасевич, игрок средней линии поля бразильский легионер Луан, а также форвард Руслан Степанюк, который вернулся в ровенскую команду спустя 6 лет. Пока сложно сказать, насколько эти новички усилили состав, но, скорее всего, им еще понадобиться время на реальную адаптацию.

А вот от тех игроков, которые составляли основу «Вереса» в прошлом сезоне, болельщики явно ждут гораздо большего. Поэтому во встрече с «Кривбассом» они должны себя проявить с самой лучшей стороны. Речь, прежде всего, идет о Виталии Дахновском, Николае Гайдучике, Валерии Кучерове, Владиславе Шарае и других. Именно с их помощью тогда «Верес» сумел сохранить свое место в Премьер-Лиге, а теперь ему надо подниматься выше по турнирной таблице. Тем более, что это будет уже третья игра кряду на домашнем стадионе.

Кривбасс

У «Кривбасса» сейчас непростые времена. И дело не только в плотном графике матчей. Пока нет результата ни в чемпионате Украины, ни в еврокубках. Предыдущую встречу Премьер-Лиги подопечные Юрия Вернидуба проиграли львовским «Карпатам» с крупным счетом 0:3, а в квалификации Лиги Европы потерпели два поражения подряд от чешской «Виктории» (Пльзень).

Обратим внимание на то, что криворожцы стали много пропускать в свои ворота – в последних трех матчах 6 мячей. Хотя и вратарь, и оборона «Кривбасса» в настоящий момент состоят из достаточно опытных футболистов. К тому же в межсезонье клуб усилился еще одним защитником Александром Драмбаевым. Но надежной прочности еще нет. Да и впереди не видно большой результативности – в двух матчах Премьер-Лиги и двух Лиги Европы забито всего два гола.

Так что работы у Юрия Вернидуба еще много. И матч с «Вересом» должен показать, насколько его подопечные готовы к противостоянию с испанским «Бетисом». Ведь на кону дальнейшее участие «Кривбасса» в этой еврокубковой компании.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины на уровне Премьер-Лиги соперники встречались 10 раз. «Кривбасс» выиграл 5 поединков, «Верес» побеждал дважды и еще 3 матча завершились вничью. В предыдущем сезоне обе победы были у «Кривбасса». В Кривом Роге 2:1 – здесь голы у хозяев забили Бескоровайный и Илич, а у гостей – Кучеров (с пенальти). И в Ровно 2:0 (сперва Кучеренко поразил свои ворота, после чего Лунев закрепил успех криворожцев).

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Кучеров, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Микитишин, Лунев, Кузык, Аду

Прогноз на противостояние:

Обеим командам есть что доказывать и себе, и своим болельщикам. Поэтому игра должна получиться упорной. Но все же «Кривбасс» поопытнее, да и к матчу с «Бетисом» надо подойти с хорошим настроением. Поэтому поставим на победу гостей со счетом 2:1.

18 августа, воскресенье