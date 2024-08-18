18.08.2024 15:30 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига18 августа 2024, 21:15 | Обновлено 18 августа 2024, 21:21
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ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1. Три мяча за 20 последних минут. Видео голов
К середине второго тайма черкасская команда уступала, а затем сделала камбэк
18 августа 2024, 21:15 | Обновлено 18 августа 2024, 21:21
193
0
18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались ЛНЗ Черкассы и Рух Львов.
ЛНЗ в конце матча дожал Рух и одержал победу (3:1).
К середине второго тайма черкасская команда уступала, а затем сделала камбэк.
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УПЛ. 3-й тур, 18 августа. Черкассы
ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1
Голы: Тилль, 73, Г. Пасич, 82, Яшари, 90+6 – Квасница, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (ЛНЗ Черкассы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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