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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 – FT 3 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 21:15 | Обновлено 18 августа 2024, 21:21
193
0

ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1. Три мяча за 20 последних минут. Видео голов

К середине второго тайма черкасская команда уступала, а затем сделала камбэк

18 августа 2024, 21:15 | Обновлено 18 августа 2024, 21:21
193
0
ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1. Три мяча за 20 последних минут. Видео голов
ФК ЛНЗ

18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались ЛНЗ Черкассы и Рух Львов.

ЛНЗ в конце матча дожал Рух и одержал победу (3:1).

К середине второго тайма черкасская команда уступала, а затем сделала камбэк.

УПЛ. 3-й тур, 18 августа. Черкассы

ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 3:1

Голы: Тилль, 73, Г. Пасич, 82, Яшари, 90+6 – Квасница, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (ЛНЗ Черкассы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Геннадий Пасич Рух Львов ЛНЗ Черкассы Оливье Тилль Илья Квасница ЛНЗ - Рух Мухаррем Яшари видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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