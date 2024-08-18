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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 – FT 3 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 17:31 | Обновлено 18 августа 2024, 18:37
1340
2

Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух

На гол Квасницы ответили Тилль, Пасич и Яшари

18 августа 2024, 17:31 | Обновлено 18 августа 2024, 18:37
1340
2
Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух
УПЛ

От этого матча большего ожидали от «Руха», который уверенно разобрался в прошлом туре с «Оболонью». Натужная победа ЛНЗ над «Левым берегом» и поражение от «Александрии» не выглядели результатами команды, которая собирается бороться за что-то серьезное.

Правда, у «Руха» были проблемы с составом, из-за чего приходилось прибегать к таким вынужденным мерам, как, например, Рунич в защите. У ЛНЗ же такого не было, на скамейке были достаточно сильные исполнители.

Первый тайм показал, что львовяне сделают ставку на забросы на Краснопира. И он периодически убегал от защитников, но преимущественно попадал в офсайд. А когда не попал, то вратаря переиграть не смог.

Тактика ЛНЗ заключалась в проходах по флангам и дальних ударах. Но с такими действиями более или менее справлялись защитники и вратарь Ледвий. Счет до конца тайма не изменился.

А во втором тайме последовали события одно за другим. Не успел Квасница забить с линии штрафной после сольного прохода, как травмировался форвард ЛНЗ Ассинор. Не успели привыкнуть к дебютанту Момо, как он стал накручивать оппонентов один за другим. И если первый его пас Тилль упустил, то со вторым все получилось, как надо – ударом с линии штрафного счет был сравнен.

Вскоре после этого опорная зона львовян позволила Пасичу пробить издалека, в результате чего ЛНЗ вышел вперед. А после бешеных попыток «Руха» сравнять счет «львы» пропустили контратаку, в которой Дидык в своей штрафной сбил Яшари. Потерпевший четко выполнил приговор с «точки» и установил окончательный счет – 3:1.

Волевая победа позволила ЛНЗ войти в группу команд, имеющих по шесть очков. Дальше будет интересно.

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 3 тур

ЛНЗ – «Рух» – 3:1

Голы: Тилль, 72, Пасич, 82 , Яшари, 90+8, пен – Квасница, 51

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Пасич, Яшари, Тилль (Бар, 90+1), Молло (Наумец, 85), Олейник (Момо, 60), Ассинор (Бойко, 60)

Предупреждение: Роман, 49

«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, Роман, Рунич, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин (Клайвер, 77), Краснопир

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

«Черкассы-Арена» (Черкассы)

ЛНЗ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух отчеты Геннадий Пасич Оливье Тилль Илья Квасница Мухаррем Яшари
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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R1d3r
Дуболомы львовские, Ассинора поломали. Момо хорошее приобретение, сразу же вышел и ассист.
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+1
Ron Noiill
Щось учасник єврокубків не вражає.
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0
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