Волевая победа во втором тайме. ЛНЗ переиграл Рух
На гол Квасницы ответили Тилль, Пасич и Яшари
От этого матча большего ожидали от «Руха», который уверенно разобрался в прошлом туре с «Оболонью». Натужная победа ЛНЗ над «Левым берегом» и поражение от «Александрии» не выглядели результатами команды, которая собирается бороться за что-то серьезное.
Правда, у «Руха» были проблемы с составом, из-за чего приходилось прибегать к таким вынужденным мерам, как, например, Рунич в защите. У ЛНЗ же такого не было, на скамейке были достаточно сильные исполнители.
Первый тайм показал, что львовяне сделают ставку на забросы на Краснопира. И он периодически убегал от защитников, но преимущественно попадал в офсайд. А когда не попал, то вратаря переиграть не смог.
Тактика ЛНЗ заключалась в проходах по флангам и дальних ударах. Но с такими действиями более или менее справлялись защитники и вратарь Ледвий. Счет до конца тайма не изменился.
А во втором тайме последовали события одно за другим. Не успел Квасница забить с линии штрафной после сольного прохода, как травмировался форвард ЛНЗ Ассинор. Не успели привыкнуть к дебютанту Момо, как он стал накручивать оппонентов один за другим. И если первый его пас Тилль упустил, то со вторым все получилось, как надо – ударом с линии штрафного счет был сравнен.
Вскоре после этого опорная зона львовян позволила Пасичу пробить издалека, в результате чего ЛНЗ вышел вперед. А после бешеных попыток «Руха» сравнять счет «львы» пропустили контратаку, в которой Дидык в своей штрафной сбил Яшари. Потерпевший четко выполнил приговор с «точки» и установил окончательный счет – 3:1.
Волевая победа позволила ЛНЗ войти в группу команд, имеющих по шесть очков. Дальше будет интересно.
Фото УПЛ
Украинская Премьер-лига. 3 тур
ЛНЗ – «Рух» – 3:1
Голы: Тилль, 72, Пасич, 82 , Яшари, 90+8, пен – Квасница, 51
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко, Пасич, Яшари, Тилль (Бар, 90+1), Молло (Наумец, 85), Олейник (Момо, 60), Ассинор (Бойко, 60)
Предупреждение: Роман, 49
«Рух»: Ледвий – Холод, Дидык, Роман, Рунич, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин (Клайвер, 77), Краснопир
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
«Черкассы-Арена» (Черкассы)
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