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ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 11:40 | Обновлено 17 августа 2024, 11:53
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0

ЛНЗ – Рух.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья подряд домашняя игра черкасщан

17 августа 2024, 11:40 | Обновлено 17 августа 2024, 11:53
22
0
ЛНЗ – Рух.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 18 августа, ЛНЗ в Черкассах в рамках 3-го тура УПЛ будет принимать «Рух». Предыдущие матчи соперников в чемпионате завершались только победами хозяев.

ЛНЗ

Черкасский клуб с начала чемпионата выступает пока на своем поле. В прошлом туре подопечные Андреса Карраско уступили «Александрии» со счетом 0:2. Интересно, что черкасский клуб на своем поле в чемпионатах набрал меньше очков (21), чем в гостях (23).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В первых двух турах в составе ЛНЗ выходило на поле 15 игроков, из которых 9 – легионеры. Один из них – Ассинор остается автором единственного гола черкасщан в текущем чемпионате. Действующая безничейная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в УПЛ 9 игр: шесть побед и три поражения. Дисквалифицированных игроков у черкасщан нет.

«Рух»

Руховцы открыли свой сезон в УПЛ на мажорной ноте, разгромив в гостях «Оболонь» со счетом 4:0. Для «Руха» это была самая крупная победа за время выступлений в элитном дивизионе. В общей сложности «Рух» удерживает клубную беспроигрышную гостевую серию в УПЛ, которая длится 4 игры: победа и три ничьи и до повторения клубного рекорда еще один матч. Руховцы при Виталии Пономареве могут в общей сложности в 20-й раз сыграть вничью или потерпеть 10-е поражение в УПЛ или одержать 10-ю гостевую победу.

Оставил «Рух» один из ветеранов «желто-черных» бразилец Таллес, на правах аренды присоединившийся к японскому клубу «Кашима Антлерс». Под вопросом участие в матче Юрия Климчука, Марка Сапуги, Фредди Плюмана и Богдана Слюбика, еще полностью не восстановившихся от травм.

История встреч

«Рух» и ЛНЗ начали историю своих встреч в прошлом сезоне, в котором обменялись домашними победами. Последний раз черкасщане принимали руховцев 17 сентября прошлого года и победили со счетом 2:1. В составе подопечных тогда еще Олега Дулуба голы забивали Денис Норенков и Максим Прядун, а у гостей – Илья Квасница, который в воскресенье может забить свой 10-й гол в чемпионатах.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), который в УПЛ провел 61 матч. Ранее ЛНЗ при Шурмане провело одну игру в чемпионате и сыграло вничью. «Рух» при этом арбитру провел 4 игры в УПЛ и еще не побеждал: две ничьи и два поражения.

Прогноз на матч

ЛНЗ в домашних матчах в УПЛ набрало меньше очков, чем в гостевых. Черкасщане будут стремиться избежать второго поражения подряд. «Рух» удерживает беспроигрышную гостевую серию, которая длится четыре игры. Прогнозируем боевую ничью на стадионе "Черкассы-Арена".

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Г. Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Олийник, Эйнел, Ассинор.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Холод, Дидык, Роман, Пидгурский, Притула, Лях, Федор, Рунич, Краснопир.

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18 августа, воскресенье

ЛНЗ – «Рух»
Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». 15.30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЛНЗ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Рух Львов
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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