ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ в первом туре дожал «Левый берег» (1:0), а во втором проиграл «Александрии» со счётом 0:2. «Рух» пропустил первый тур из-за участия своих футболистов в Олимпийских играх, а во втором уверенно разгромил «Оболонь» со счетом 4:0. Несмотря на равенство очков, перед стартом матча фаворитами выглядят львовяне, но им изрядно придется помучиться с черкасской защитой.

Анонс матча

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух» в украинской версии сайта.