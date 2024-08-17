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ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 21:44 | Обновлено 17 августа 2024, 21:48
257
0

ЛНЗ – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Украинской Премьер-лиги

17 августа 2024, 21:44 | Обновлено 17 августа 2024, 21:48
257
0
ЛНЗ – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ. Виталий Пономарев

В воскресенье, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ в первом туре дожал «Левый берег» (1:0), а во втором проиграл «Александрии» со счётом 0:2. «Рух» пропустил первый тур из-за участия своих футболистов в Олимпийских играх, а во втором уверенно разгромил «Оболонь» со счетом 4:0. Несмотря на равенство очков, перед стартом матча фаворитами выглядят львовяне, но им изрядно придется помучиться с черкасской защитой.

Анонс матча

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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