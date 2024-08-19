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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 – FT 3 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 05:35 |
776
0

ПОНОМАРЕВ: «Наши столкнулись с этими проблемами в еврокубках. И что вышло?»

Главный тренер Руха прокомментировал поражение ЛНЗ Черкассы во 2-м туре УПЛ

19 августа 2024, 05:35 |
776
0
ПОНОМАРЕВ: «Наши столкнулись с этими проблемами в еврокубках. И что вышло?»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами ЛНЗ Черкассы и Рух Львов. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Виталий Пономарев прокомментировал поражение своих подопечных:

«У нас не все получалось на поле, хотя нам удалось забить гол во втором тайме и открыть счет в матче. В общем, игра была равной. У нас было еще несколько моментов, но одновременно допускали много ошибок в защите – этого нельзя делать. Нам есть над чем работать. Все голы, которые пропустила команда, – следствие грубых ошибок.

Мы знали, что оборона ЛНЗ будет играть высоко, поэтому пытались воспользоваться этим. Нам удавалось создавать моменты и хоть Краснопир попадал в офсайд в тех эпизодах, но команда понимала, что мы можем использовать такие возможности и пытались дальше так играть. Квасница, Карабин и Федор это индивидуально очень сильные футболисты, поэтому «Рух» использовал и их сильные стороны. После прострела от Квасницы Притула мог забивать гол и счет тогда становился бы 2:0 и игра пошла бы по совсем другому сценарию.

Ключевую роль в таком результате сыграли не физические кондиции, а психология игроков. Мы пропустили гол и ЛНЗ начал играть с позиции силы. Наша молодежь еще не столь психологически устойчива, чтобы не учитывать такие моменты.

Игорь Краснопир хорошо адаптировался в команде. Он выполняет все требования тренерского штаба и у него отличная коммуникация с другими игроками. Команда тоже очень хорошо его приняла. Это существенное усиление для движения.

Я бы не хотел говорить, что на результат повлияло отсутствие травмированных и заболевших игроков. Конечно, это сыграло свою роль, но это не ключевой фактор поражения в Черкассах. Мы не будем отходить от своей стратегии и за «Рух» будут играть наши воспитанники.

Сейчас клуб не планирует подписывать новых игроков, в том числе легионеров. Молодым футболистам нужно время и им тяжело стабильно играть в течение всего сезона. Но мы и дальше будем играть согласно нашим игровым принципам.

У нас задача – побеждать в каждом матче. Если говорить о еврокубках, то на сегодняшний день мы не готовы к ним. Для этого нужно иметь два равноценных состава, чтобы проводить качественную ротацию, а у нас преимущественно молодые игроки. Украинские клубы сейчас столкнулись с этими проблемами в еврокубках, и мы видели, что из этого вышло», – сказал Понамеров.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (ЛНЗ Черкассы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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Виталий Пономарев пресс-конференция Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Рух Львов
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