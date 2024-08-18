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Чемпионат Англии
Челси
18.08.2024 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
18 августа 2024, 20:30 | Обновлено 18 августа 2024, 21:29
4116
24

Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси

Энцо Мареска начал сезон с поражения на своем поле

18 августа 2024, 20:30 | Обновлено 18 августа 2024, 21:29
4116
24
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон английской Премьер-лиги стартовал накануне семью поединками первого тура, среди которых мы отмечали и победу лондонского «Арсенала». Таким образом уже на старте кампании действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», не имел права отставать от своих конкурентов в борьбе за сохранение трофея, однако соперник у коллектива Хосепа Гвардиолы все же был выше по рангу, чем «Вулверхэмптон».

Лондонский «Челси» был первым, кому представилась возможность пересечь дорогу действующим чемпионам, которые неделю назад добавили в клубный музей новый экспонат – на поле легендарного «Уэмбли» завоевали Суперкубок страны в поединке против соседей по городу в лице «Юнайтед», поэтому настроение у «горожан» было соответствующее. А у «пенсионеров» тем временем был новый главный тренер, куча новых подписаний и куча вопросов перед новым футбольным годом.

Если честно, то меньше этих самых вопросов к командам после этой игры точно не стало. Как к «Челси», так и к «Манчестер Сити» было достаточно претензий по ходу противостояния, но к «синим» все же больше. Потому что они не справились с действующим чемпионом – именно так, сразу откроем все карты и разрушим интригу.

Потому что ее на самом деле и не было непосредственно на поле. Сразу заметно стало – «горожане» будут доминировать, а задачей «пенсионеров» будет поймать их на ошибках. А что делать, если соперники не ошибаются? А вот этого Энцо Мареска не придумал. Инициатива у «Челси» появилась только тогда, когда ему ее передали, но было уже немного поздно.

Потому что «Манчестер Сити» вышел вперед на 18 минуте, когда пас Доку с левого фланга Бернарду Силва продолжил на Холанда, а тот переиграл защитников и вратаря в центре штрафной. Боковых зон защиты «синих» как будто и не существовало, потому что тот же Доку уничтожал их что на одной стороне поля, что на другой. А вот противопоставить выходам Льюиса в атаку можно было бы Михаила Мудрика, но где там – у Марески свое видение и украинца в нем пока не существует.

Но «Челси» все равно, как ни странно, сумел забить в первом тайме. Правда, Джексон это сделал из офсайда во время добивания отскока от Эдерсона, после дальнего удара Палмера. И если тогда форвард хозяев переиграл бразильского вратаря с нарушением правил, то уже после перерыва должен был это делать чисто, но пробил точно в соперника со значительно более близкого расстояния.

А это был лучший момент «Челси», наверное, во всем противостоянии, потому что больше создать не удалось, или не позволили – здесь любая точка зрения будет верной. Зато «Сити» еще раз поджал в прессинге в конце матча и Ковачич дальним ударом с левого фланга, после перехвата, огорчил свою бывшую команду.

Через неделю лондонский «Челси» будет гостить у «Вулверхэмтона», тогда как до этого успеет сыграть дома первый матч квалификации Лиги конференций УЕФА против швейцарского «Серветта», а «Манчестер Сити» будет принимать «Ипсвич».

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:2

Голы: Холанд, 18, Ковачич, 84

Предупреждения: Кайседо, 89 – Холанд, 66

«Челси»: Санчес – Кукурелья (Ренату, 79), Колвилл, Фофана, Гюсто – Лавия (Дьюзбери-Холл, 67), Кайседо – Нкунку (Нету, 58), Энцо, Палмер – Джексон (Гую, 66).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканджи, Льюис – Ковачич – Доку, Силва, де Брюйне, Савио (Фоден, 46) – Холанд.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 10 (3) – 10 (5)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 2 – 0.

ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити отчеты Михаил Мудрик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 24
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Boodya
Мудрик так вразив тренера на тренуваннях, що той вирішив взагалі його на поле не випускати.
Пам'ятаю новини про враженого тренера Челсі Мудриком 🥴
 😂😂
Вразив так вразив)
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+13
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Falko
Показово, що Мареска замінив лівого вінгера по позиції. Але випустив не Мішу, а Нету. Мудрик важливий гравець із важливою функцією - він лідер лавки.
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+8
Saar
"Мудрик тут не допоможе". ви підняли настрій це дно ніде не допоможе!
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+8
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Перець
Мурзіку  пох заробітну платню сплачують вчасно 
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+6
Vovan78
Тренери змінюються, а проблеми залишаються. Команди не має від слова зовсім. Це не командна гра, а броунівський рух. Не зрозуміло навіщо були передсезонні матчі, якщо і досі не сформовано основний склад. З більше 40 гравців сьогодні на поле вийшов Нету якого придбали декілька днів назад. А ще га заміну повиходили гравці прізвища яких відомі, мабуть тільки їхнім родичам і менеджерам Челсі. Судячи з реакції власника Челсі, що він не додивився матч до кінця у Марески дуже ясні переспективи ще до закінчення першої половини чемпіонату стати безробітним, а може навіть і раніше.
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+4
DK1961
Спорт уа продолжает упорно считать немудрика футболистом. Не спринтером на короткие дистанции, не регбистом (постоянно качающимся в зале ради поднятия на руки силиконовой руснявой дуры и убегающим с мячом за пределы футбольного поля), а именно игроком футбольной команды. Да?
1. Бестолковая беготня по полю с последним пасом либо никуда, либо в ноги сопернику.
2. Абсолютное неумение играть головой.
3. Потеря мяча при малейшем прессинге соперника.
4. Удары по чужим воротам в районы угловых флажков.
5. Влезание в свою штрафную площадку для помощи сопернику при атаке (отбирать мяч ОНО также не умеет).
6. Полное отсутствие даже намека на дриблинг.
ЭТО ФУТБОЛИСТ? Вы серьезно?!!!
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+4
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Паша Мех
Ну такой себе заголовок!!!Да!Сити был сильнее и наиграл на победу!!!Но не сказать что уверенно!!! Ничего страшного.Только начало чемпа.Идем дальше!
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+3
Test
По традиції, найгірша оцінка знову у Мудрика, хоч він і на поле не виходив, але традиції порушувати не варто...  Чекаємо на чергову "купу" трасферів Челсі.... Їм потрібно викупити всіх, щоб вони нарешті в когось виграли та здобули якийсь титул, як казав кіт "Матроскін" :" Средсва у нас есть, у нас ума не хватает!"
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+2
kotofey_
Мудрик навіть не вийшов
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+1
Олександр
Мудрика хочуть продати але проблема та ж сама що у Зінченко .нема покупців
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0
KirTheKing
мареска если не будешь ставить Мишаню в основу, тебя выгонят и никуда больше не возьмут !!
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0
Pavel_i_CO
Поки Мурзік сидів на лавці, міг би чимось корисним зайнятися - тату, селфі, русссская тьолка
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0
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TolsTIyELF
Не игра а содомия насекомых. Мудрику нужно перейти из этой помойки в нормальный клуб нормального чемпионата. 
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-1
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TolsTIyELF
Мудрика в Жирону - и он станет игроком уровня Месси. 
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-5
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