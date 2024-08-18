Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси

Сезон английской Премьер-лиги стартовал накануне семью поединками первого тура, среди которых мы отмечали и победу лондонского «Арсенала». Таким образом уже на старте кампании действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», не имел права отставать от своих конкурентов в борьбе за сохранение трофея, однако соперник у коллектива Хосепа Гвардиолы все же был выше по рангу, чем «Вулверхэмптон».

Лондонский «Челси» был первым, кому представилась возможность пересечь дорогу действующим чемпионам, которые неделю назад добавили в клубный музей новый экспонат – на поле легендарного «Уэмбли» завоевали Суперкубок страны в поединке против соседей по городу в лице «Юнайтед», поэтому настроение у «горожан» было соответствующее. А у «пенсионеров» тем временем был новый главный тренер, куча новых подписаний и куча вопросов перед новым футбольным годом.

Если честно, то меньше этих самых вопросов к командам после этой игры точно не стало. Как к «Челси», так и к «Манчестер Сити» было достаточно претензий по ходу противостояния, но к «синим» все же больше. Потому что они не справились с действующим чемпионом – именно так, сразу откроем все карты и разрушим интригу.

Потому что ее на самом деле и не было непосредственно на поле. Сразу заметно стало – «горожане» будут доминировать, а задачей «пенсионеров» будет поймать их на ошибках. А что делать, если соперники не ошибаются? А вот этого Энцо Мареска не придумал. Инициатива у «Челси» появилась только тогда, когда ему ее передали, но было уже немного поздно.

Потому что «Манчестер Сити» вышел вперед на 18 минуте, когда пас Доку с левого фланга Бернарду Силва продолжил на Холанда, а тот переиграл защитников и вратаря в центре штрафной. Боковых зон защиты «синих» как будто и не существовало, потому что тот же Доку уничтожал их что на одной стороне поля, что на другой. А вот противопоставить выходам Льюиса в атаку можно было бы Михаила Мудрика, но где там – у Марески свое видение и украинца в нем пока не существует.

Но «Челси» все равно, как ни странно, сумел забить в первом тайме. Правда, Джексон это сделал из офсайда во время добивания отскока от Эдерсона, после дальнего удара Палмера. И если тогда форвард хозяев переиграл бразильского вратаря с нарушением правил, то уже после перерыва должен был это делать чисто, но пробил точно в соперника со значительно более близкого расстояния.

А это был лучший момент «Челси», наверное, во всем противостоянии, потому что больше создать не удалось, или не позволили – здесь любая точка зрения будет верной. Зато «Сити» еще раз поджал в прессинге в конце матча и Ковачич дальним ударом с левого фланга, после перехвата, огорчил свою бывшую команду.

Через неделю лондонский «Челси» будет гостить у «Вулверхэмтона», тогда как до этого успеет сыграть дома первый матч квалификации Лиги конференций УЕФА против швейцарского «Серветта», а «Манчестер Сити» будет принимать «Ипсвич».

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:2

Голы: Холанд, 18, Ковачич, 84

Предупреждения: Кайседо, 89 – Холанд, 66

«Челси»: Санчес – Кукурелья (Ренату, 79), Колвилл, Фофана, Гюсто – Лавия (Дьюзбери-Холл, 67), Кайседо – Нкунку (Нету, 58), Энцо, Палмер – Джексон (Гую, 66).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Аканджи, Льюис – Ковачич – Доку, Силва, де Брюйне, Савио (Фоден, 46) – Холанд.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 10 (3) – 10 (5)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 2 – 0.

ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C