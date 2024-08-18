Челси – Манчестер Сити – 0:2. Холанд и Ковачич. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги
18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.
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Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.
Ман Сити забил второй гол в конце игры. Матео Ковачич поставил точку в матче на 84-й минуте (2:0).
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АПЛ. 1-й тур, 18 августа
Челси – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Эрлинг Холанд, 18, Матео Ковачич, 84
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин
ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 84 мин
События матча
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