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Чемпионат Англии
Челси
18.08.2024 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
18 августа 2024, 21:30 | Обновлено 18 августа 2024, 21:31
2478
2

Челси – Манчестер Сити – 0:2. Холанд и Ковачич. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

18 августа 2024, 21:30 | Обновлено 18 августа 2024, 21:31
2478
2
Челси – Манчестер Сити – 0:2. Холанд и Ковачич. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Ман Сити забил второй гол в конце игры. Матео Ковачич поставил точку в матче на 84-й минуте (2:0).

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 1-й тур, 18 августа

Челси – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Эрлинг Холанд, 18, Матео Ковачич, 84

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин

ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Mamay
Де те відео шо ви пишете? 
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Перець
Челсі в цьому сезоні, якщо так будуть грати нічого не світить максимум 7-10 місце 
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