18 августа на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Челси

Команда провалила позапрошлый сезон напрочь. Да и 2023/2024 получился разочаровывающим: да, поднялись в АПЛ, но только на 7-е место, а в финале Кубка Лиги обидно, но проиграли Ливерпулю. В итоге в Лондоне снова решили сменить менеджера: уволив Почеттино после года работы, сделали ставку на Мареску - видимо, боссов синих впечатлило то, что Энцо вернул Лестер в Премьер-Лигу. При этом состав снова достаточно активно меняли: попрощались с Тиаго Силвой, окончательно продали Зиеша и Матсена, а также некрасиво продав своего воспитанника и капитана, Галлахера (сказалось давление английского финансового фэйр-плей), вложив полученные средства в новичков, Йоргенсена, Вайли, Мека, впрочем, только Омородион претендует на место в обойме. Но тому после переезда придется начинать с места в карьер.

Манчестер Сити

Клуб вышел на вершину в прошлом году. Тогда Гвардиола наконец-то привел своих английских подопечных к победе в Лиге чемпионов. Ну и походя оформил требл. На этот раз у гранда не получилось, и особенно обидным получился вылет от мадридского Реала. Испанцы были явно хуже, на Туманном Альбионе и вовсе отбивалась в основном, но в итоге Лунин выиграл серию пенальти. Ну, хотя бы крайне напряженную гонку в Премьер-Лиге закончили победой, на 2 очка опередив сильнейший Арсенал. Последний матч тоже получился смазанным - в финале кубка уступили 1:2 Манчестер Юнайтед. Манкунианское дерби на Уэмбли повторили неделю назад. В Суперкубке, тяжело, только в серии пенальти, но реванш взяли. Казалось бы, спад мог стать поводом для Гвардиолы требовать усиление, но, по сути, появился только Савио Морейра. Наоборот, продавали, причем не только резервистов после аренд, типа Дилэпа, но и продали в Атлетико Альвареса. А когда сломал ногу юный Бобб, остается один толковый центрфорвард, пусть и Холланд.

Статистика личных встреч

Почеттино смог свести оба матча прошлой Премьер-Лиги к результативным ничьим. Но в кубке в апреле горожане выиграли - 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в синих даже в Лондоне. Да, Сити показывал летом слабые результаты, но там, в контрольных поединках, Пеп много экспериментировал. А сейчас должен выиграть даже на выезде (коэффициент - 1,82).