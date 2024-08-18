Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Челси
18.08.2024 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 августа 2024, 03:14 | Обновлено 18 августа 2024, 03:15
110
0

Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

18 августа 2024, 03:14 | Обновлено 18 августа 2024, 03:15
110
0
Челси – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Команда Хосепа Гвардиолы приступает к защите чемпионского титула со свежим трофеем Суперкубка Англии в руках. Сможет ли «Манчестер Сити» в очередной раз стать чемпионом страны? Возможно, но проблемы начали проявляться уже в недавнем дерби против «Манчестер Юнайтед» и в условиях недостаточно активной работы на летнем трансферном рынке они могут усугубиться. Но «Челси» все равно не повезло с календарем – стартовать игрой против чемпиона даже на своем поле никто не хочет. Тем более команда, у которой очередной новый тренер и, кажется, бесконечный лимит на трансферы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Ипсвич – 2:0.Гол плюс пас Салаха. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм уступил Астон Вилле в первом матче под руководством Лопетеги
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити текстовая трансляция Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
Футбол | 17 августа 2024, 14:13 7
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал

Канал будет показывать футбол, бокс, единоборства, хоккей, мотоспорт

Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2024, 04:12 1
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати

Гаэль Монфис не сумел справиться с Хольгером Руне после победы над Карлосом Алькарасом

Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии
Футбол | 17.08.2024, 22:24
Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии
Третья победа кряду. Зальцбург перед Динамо сыграл матч чемпионата Австрии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Футбол | 17.08.2024, 13:35
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Футбол | 17.08.2024, 23:39
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
16.08.2024, 20:55 9
Футбол
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
16.08.2024, 09:23
Футбол
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
16.08.2024, 09:20
Бокс
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем