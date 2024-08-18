В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Команда Хосепа Гвардиолы приступает к защите чемпионского титула со свежим трофеем Суперкубка Англии в руках. Сможет ли «Манчестер Сити» в очередной раз стать чемпионом страны? Возможно, но проблемы начали проявляться уже в недавнем дерби против «Манчестер Юнайтед» и в условиях недостаточно активной работы на летнем трансферном рынке они могут усугубиться. Но «Челси» все равно не повезло с календарем – стартовать игрой против чемпиона даже на своем поле никто не хочет. Тем более команда, у которой очередной новый тренер и, кажется, бесконечный лимит на трансферы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.