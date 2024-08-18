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  4. Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 21:49 |
3838
3

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега

Нападающий «Шахтера» считает, что должен был вести себя сдержаннее

18 августа 2024, 21:49 |
3838
3
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 3-го тура УПЛ.

– Сегодня 100-й твой поединок в составе «Шахтера», отпраздновал его голом. Насколько сложно дался этот гол и матч в частности?

– Очень сложно, и в первую очередь хотел бы извиниться перед игроками «Левого Берега» за свое празднование гола. Немножко эмоционально. Мы все профессионалы и понимаем, за что мы играем, и так себя вести нельзя. Соперник был очень тяжелым, особенно в 1-м тайме. Мы особо ничего такого не сделали. Во 2-м тайме уже больше начали прогрессировать в атаке и в обороне, и появились некоторые моменты.

– Почему в 1-м тайме практически ничего не сделали?

– Соперник очень сильно удивил тем, как они плотно играли на ноге, плотно играли в обороне, не давали разбежаться, не было таких зон – может, это нам и помешало немножко.

– Какое настроение после этой победы? Полностью удовлетворены или остаются вопросы для себя какие-то в голове, подумать над чем-то?

– Нет такого прямо удовлетворения, потому что все понимают, как мы сыграли и как мы можем играть. Мы хотим только прогрессировать, но, к сожалению, уже 2-й матч подряд мы прогрессируем, но очень мало.

– Что по этому поводу говорит Пушич?

– Победа есть победа, 3 очка есть. Мы все это понимаем, что от нас хотят, что от нас требует тренер, и мы будем, 100%, прогрессировать.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Даниил Сикан Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер празднование гола
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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FunnyCat_____
а офсайдных линий все нет и нет 
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Ron Noiill
Кончелига даунбаская.
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