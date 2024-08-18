18 августа на «Визит Мальорка» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Мальорка» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 22:30 по киевкому времени.

Мальорка

Команда предыдущие годы играли под руководством Хавьера Агирре. Мексиканец, приняв лифт, причем стоящий на вылет в Ла Лиге, потом сумел превратить его в борца за еврокубки. В позапрошлой темпораде бермельонес отстали от вышедшей в Лигу конференций на 3 очка Осасуны. А в следующем розыгрыше островитяне больше сосредоточили внимание на кубке, дойдя до финала и только по пенальти уступили Атлетику. Но это уже прошлая эпоха - летом тут сменился тренер. Из Осасуны перебрался Ягоба Аррасате - в Памплоне он работал с 2018-го года. Хотя изначально объявляли, что тренировать будет Висенте Морено, но вдруг передумали. Зато смогли подписать пары толковых игроков - Мореля с Мохикой, что призваны в обороне заменить Гонсалеса. Но кто будет стоять в воротах вместо Райковича, уехавшего на Ближний Восток?

Реал (Мадрид)

Клуб после достаточно явного спада позапрошлого сезона сохранил на тренерском посту Карло Анчелотти. И итальянец с головой оправдал доверие Флорентино Переса, сумев выиграть и Примеру (а еще раньше - Суперкубок Испании), и Лигу чемпионов. А летом состав галактикос пополнили Мбаппе с Эндриком. Правда, все равно состав остается не лишенным проблем. Завершение карьеры Крооса не стало толчком к подписанию нового хавбека. И даже при продолжающемся восстановлении Алабы и уходе Начо не получилось к началу темпорады кого-то в оборону подписать. Наоборот, потенциального игрока обоймы, Рафу Марина, что толково проявил себя в Алавесе, продали в Наполи. Впрочем, Карлетто привык создавать чемпионские коллективы из того, что есть в наличии.

Статистика личных встреч

Королевский клуб выиграл 6 из 7 крайних очных поединка. И только в феврале прошлого года бермельонес дома победили 1:0 - первая их победа над столичным грандом с 2009-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для сливочных. Ставим на то, что амбициозные гости смогут выиграть при форе -1 гол (коэффициент - 1,92).