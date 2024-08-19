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Мальорка
18.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
19 августа 2024, 08:15 |
292
0

Анчелотти оценил ничью Реала с Мальоркой. Что итальянцу не понравилось?

Наставник мадридцев – о стартовой игре в Ла Лиге

19 августа 2024, 08:15 |
292
0
Анчелотти оценил ничью Реала с Мальоркой. Что итальянцу не понравилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от ничейного исхода матча 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1).

«Мы хорошо начали игру, повели в счёте и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться», – рассказал Анчелотти Marca.

Как известно, в матче с «Мальоркой» в составе «галактикос» гол забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Реал Мадрид
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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