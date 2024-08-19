Анчелотти оценил ничью Реала с Мальоркой. Что итальянцу не понравилось?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от ничейного исхода матча 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:1).

«Мы хорошо начали игру, повели в счёте и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться», – рассказал Анчелотти Marca.

Как известно, в матче с «Мальоркой» в составе «галактикос» гол забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).